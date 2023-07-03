В Екатеринбурге отреставрируют старое здание общественной бани на Первомайской

Здание общественной бани «Бодрость» на ул. Первомайской, 71 в Екатеринбурге планируют отреставрировать. Как указано на региональном сайте управления госохраны объектов культурного наследия, экспертиза вынесла положительное заключение за работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бани».

Здание было построено в 1951 году по проекту архитекторов И.В. Хмуренко и П.И. Лантратова, является «ярким образцом советской архитектуры 1950-х годов Екатеринбурга», указано в документе. Износ здания оценивается в 25%.

Согласно документу, в здании хотят очистить фасады от старых покрасочных слоев, демонтировать старую штукатурку, восстановить утраченные декоративные элементы из стеклофибробетона, частично заменить дверные и оконные проемы, провести работы на крыше и крыльце, выполнить частичную перепланировку помещений и другое.

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