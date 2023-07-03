Чекашов стал новым гендиректором татарстанского мусорного регоператора

Депутат Казгордумы Евгений Чекашов стал новым гендиректором мусорного регоператора — УК «ПЖКХ». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Ильсур Метшин.

Господин Чекашов сменил на своем посту Дмитрия Петрова.

По словам господина Метшина, новый гендиректор пришел в УК в непростой момент. В частности, это связано с пробелами в федеральном законодательстве. Также возникает вопрос с недовольством жителей. «Есть и наша накопившаяся неудовлетворенность делами. Мы надеемся, что в конструктивном диалоге с главами администраций районов Казани, комитетом ЖКХ города сможем вернуть этот вопрос на тот уровень, когда занимались вывозом, захоронением и сортировкой отходов мы сами. Но есть и новое федеральное законодательство, которому мы подчинились», — сказал господин Метшин.

"Ъ-Казань"