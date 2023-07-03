На Кубани девочка получила травму от контактной электросети железной дороги

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту травмирования 14-летней девочки, которая получила удар тока от контактной электросети железной дороги на станции Саратовская, сообщает ведомство. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

По данным следствия, девочка взобралась на крышу вагона-цистерны, расположенного вблизи станции Саратовская Северо-Кавказский железной дороги. Вагон стоял неподвижно в ожидании отправки. Несовершеннолетняя получила удар электрической дугой от контактной электросети, расположенной поверх вагона, и получила ожоги пламенем вольтовой дуги. Девочка доставлена лечебное учреждение. Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Анна Перова, Краснодар