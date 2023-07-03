На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани пробка растянулась на 13 км

Дорожный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 13 км, сообщает оперативный штаб региона. Пробка возникла из-за роста транспортного потока в курортный сезон, перед въездом на мост автомобили подвергаются подробному досмотру.

В минувшие выходные в СМИ и социальных сетях появились жалобы автомобилистов на то, что им приходится часами стоять на жаре, при этом поблизости нет магазинов и туалетов. В настоящее время, как сообщает оперативный штаб, администрация Темрюкского района организовала раздачу воды, вдоль трассы выставлены биотуалеты. Для помощи водителям на месте работают сотрудники спасательного отряда «Кубань-Спас» и МЧС. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию.

Анна Перова, Краснодар