Бажовский фестиваль посетило более 60 тыс. человек

Прошедший 30 июня – 2 июля в Демарино (Пластовский район Челябинской области) Бажовский фестиваль народного творчества посетило свыше 60 тысяч зрителей и участников. Об этом сообщают в ГУ МВД России по региону.

В этом году «Бажовка» прошла в 29-й раз. В ней приняли участие более 300 народных коллективов, свыше 700 мастеров традиционных промыслов и ремесел. На территории были организованы четыре сцены и 25 подворий народов, проживающих на Южном Урале.

Впервые на фестивале работала семейная игровая площадка «Веретень» с традиционными играми для детей, новая площадка традиционной кухни «Сто лет в обед» и конкурс «Бажовская игровая».

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