В казанских вузах выделили 1,3 тысяч мест для детей участников спецоперации

В казанских вузах выделили 1,3 тыс. мест для детей участников специальной военной операции и боевых действий в иностранных государствах. Об этом на деловом понедельнике сказала глава комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

«В 2023 году для определенной категории поступающих на программу бакалавриата и магистратуры доступна подача документов в рамках отдельной квоты, на которую вузам выделяет не менее 10% от общего объема бюджетных мест», — сказала госпожа Загидуллина.

В частности, на такую квоту могут претендовать герои России, те, кто награжден тремя Орденами мужества, дети участников спецоперации и дети военных и других участников боевых действий в иностранных государствах.

"Ъ-Казань"