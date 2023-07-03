«Ярославское АТП» обязали отремонтировать причал в Брейтово

Брейтовский районный суд обязал АО «Ярославское АТП» привести в нормативное состояние пассажирский причал. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причал в Брейтово

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Причал в Брейтово

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Проверку состояния причала в Брейтово провела Ярославская транспортная прокуратура.

«Прокурорская проверка показала, что организация эксплуатирует гидротехническое сооружение без соответствующих паспорта и инструкции по предотвращению загрязнений территорий, атмосферы и защите причала от действий льда»,— рассказали в прокуратуре.

В «Ярославское АТП» направили представление об устранении нарушений, а потом оштрафовали юрлицо на 50 тыс. руб. Следующим шагом стало обращение в суд. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены, суд обязал привести пассажирский причал в соответствие действующим нормам.

Андрей Иванов