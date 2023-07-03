В центре Уфы на две недели перекроют часть дороги

В Уфе на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской Революции перекроют крайнюю левую полосу в каждом направлении. Ограничение действует с 3 июля в течение двух недель, по 17 июля, сообщает пресс-служба администрации города. Перекрытие связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 17 по 23 июня на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции перекрывали одну из трех полос проезжей части — с четной стороны улицы Цюрупы.

В октябре 2022 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы заключило контракт с ООО «Дортрансстрой» стоимостью 980,43 млн руб. на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу реконструкции Октябрьской революции.

Майя Иванова

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