В Красноярском крае на 10 лет осудили виновницу ДТП с тремя погибшими

Шушенский районный суд Красноярского края вынес приговор 24-летней владелице автомашины Lada. По ее вине в ДТП погибли три человека и один получил травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре региона, по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель более двух человек и причинения тяжкого вреда здоровью) ей назначили 10 лет в колонии-поселении и лишили водительских прав на два с половиной года. В судебном процессе женщина вину не признала и просила ее оправдать.

Авария произошла 20 июля 2021 года на 5-м км автодороги Шушенское - Сизая. Обвиняемая управляла принадлежащим ей автомобилем, в салоне которого находилось четыре пассажира. Не справившись со скоростью, она выехала на обочину и Lada перевернулась. В результате, три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, четвертому был причинен тяжкий вред здоровью. После этого виновница аварии скрылась, не оказав пострадавшим первую медпомощь.

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Илья Николаев