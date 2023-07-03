Девять школьников в Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Удмуртии девять школьников показали максимальный результат в Едином государственном экзамене по информатике. В числе 100-балльников оказались выпускники из Можги, Ижевска и Глазова, сообщает пресс-служба регионального центра оценки качества образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что в этом году информатика вышла на второе место по популярности среди предметов по выбору. Ее сдавали почти 25% школьников.

Напомним, что в Удмуртии зарегистрировали 43 стобалльных результата по математике, русскому языку, литературе, географии, химии, физике, биологии и информатике.