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Девять школьников в Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Удмуртии девять школьников показали максимальный результат в Едином государственном экзамене по информатике. В числе 100-балльников оказались выпускники из Можги, Ижевска и Глазова, сообщает пресс-служба регионального центра оценки качества образования.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что в этом году информатика вышла на второе место по популярности среди предметов по выбору. Ее сдавали почти 25% школьников.

Напомним, что в Удмуртии зарегистрировали 43 стобалльных результата по математике, русскому языку, литературе, географии, химии, физике, биологии и информатике.

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