Экс-депутат Трехгорного осужден на пять лет колонии за мошенничество с госконтрактами

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор экс-руководителю компании «Уралспецмонтаж», бывшему депутату городского собрания Трехгорного Кумару Айткалиеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе райсуда.

Кумар Айткалиев взят под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил гражданские иски госкорпорации «Росатом» и Министерства промышленности и торговли РФ о взыскании ущерба, причиненного преступлением, на суммы 8,7 млн и 28,4 млн руб. соответственно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», депутата закрытого города задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в октябре 2021 года. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, в 2016-2020 годах руководитель компании «Уралспецмонтаж» представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. В результате было похищено более 54 млн руб.

В марте 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал компанию «Уралспецмонтаж» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

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