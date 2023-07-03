Компания «Третьего треста» намерена построить 31-этажные дома в центре

Мэрия Уфы утвердила проект планировки и межевания квартала в историческом центре Уфы. Территория ограничена улицами Коммунистической, Зенцова, Чернышевского, Аксакова в Ленинском районе. По проекту на участке планируется построить четыре 31-этажных и два восьмиэтажных жилых дома, три подземных паркинга на 375 мест, многоуровневую парковку на 499 автомобилей и дошкольный образовательный центр на 140 мест.

Общая площадь территории составляет 4,5 га. В настоящее время в границах квартала расположены объекты АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс», административные здания, металлические гаражи, недействующие производственные и хозяйственные постройки общей площадью 4,1 га. Их планируется снести, а на освободившейся площади построить многофункциональный жилой комплекс, состоящий из многосекционных домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного и делового назначения, и фитнес-центром. Площадь проектируемого жилищного фонда составит 69,5 тыс. кв. м, расчетная численность населения квартала составит более 2,3 тыс. человек. Строительство новых школ не планируется. Детей предлагается отправлять в башкирский лицей №2 и гимназию №91.

В границах участка расположены объекты культурного наследия «Училище женское второе» и «Общежитие Башкирского государственного педагогического института имени Тимерязева» — проект предусматривает реставрацию и использование зданий под административно-общественные функции.

Проект планировки квартала разработал специализированный застройщик «АСИ-7», учредителем которой является «дочка» «Третьего треста» — ООО «Прогресс». ООО «Третий трест-инвест» зарегистрировано в августе 2015 года. Бенефициарами компании выступают Алексей и Владимир Борманы. В 2022 году компания получила 1,16 млрд руб. доходов, чистая прибыль составила 745,1 млн руб.

Наталья Балыкова

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