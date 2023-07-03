В Саратове после пожара закрыли поликлинику

Ночной пожар произошел в поликлинике, расположенной в Ленинском районе Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Глава ведомства уточнил, что возгорание произошло в отделении № 1 поликлиники № 16 по адресу ул. Вишневая, 6. Огонь охватил 90 кв. м.

«В кирпичном двухэтажном здании пострадали коридоры, лестничные пролеты, балки перекрытия второго этажа», — рассказали господин Костин, уточнив, что никто не пострадал.

Пациентов распределили по ближайшим филиалам на ул. Саперная и Лунная.

Специалисты устанавливают причины возгорания.

Дарья Васенина