В Севастополе проведут проверку по факту массовой аварии с участием большегруза

В Севастополе проведут проверку по факту массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По предварительным данным, вечером 2 июля на 12 км автодороги «Севастополь — Инкерман» водитель грузового DAF с полуприцепом двигаясь в сторону Севастополя потерял управление и въехал в пять легковых автомобилей.

В результате происшествия пострадал 27-летний водитель Volkswagen Polo. Мужчину с различными травмами доставили в городскую больницу №1.

В ходе проверки, среди прочего, будет дана оценка организации грузоперевозок на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Анастасия Донскова

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