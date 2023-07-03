Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости страны. Телеграмму с поздравлением опубликовал Кремль.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков»,— сказано в тексте телеграммы.

Владимир Путин добавил, что «узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы», являются основой российско-белорусских отношений. «Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам»,— сказано в поздравлении.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.