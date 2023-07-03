Cальдированный финансовый результат компаний Удмуртии сократился в 1,9 раза

Сальдированный результат организаций Удмуртии за январь-апрель 2023 года достиг 16,8 млрд руб., что в 1,9 раза меньше показателя за прошлый год. Как сообщает Удмуртсат, 72,4% компаний получили прибыль в 22,9 млрд руб. Однако еще 27,6% работают в убыток, который составил 6,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В топ видов деятельности, внесших наибольший вклад в формирование финансового результата, вошли обрабатывающие производства — 13,87 млрд руб., сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 1,66 млрд руб., торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов —1,11 млрд руб.