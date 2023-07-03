Количество пострадавших от укусов собак в Казани снизилось на 29%

За январь-март 2023 года в Казани число пострадавших от укусов собак снизилось на 29%. Об этом на деловом понедельнике сказал мэр города Ильсур Метшин.

Число заявок на отлов бездомных собак составило 2 тыс., что на 30% меньше, чем годом ранее. Число жалоб жителей на животных при этом снизилось на 40%.

Всего в Казани в 2022 году определили 4,7 тыс. бездомных собак, которые подлежали отлову, вакцинации, стерилизации и выпуску. Кроме того, в 2023 году в городе построят четыре площадки для выгула собак.

"Ъ-Казань"