Объявлен повторный конкурс на проект ремонта дороги к центру гребного слалома в Уфе

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на повторном конкурсе 25 июля выберет разработчика проекта капремонта подъездной дороги от Сельской Богородской улицы до комплекса сооружений для гребного слалома в микрорайоне Инорс, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10,4 млн руб., его оплатят из бюджета Уфы.

Республиканское УФАС отменило итоги предыдущего аукциона от 15 июня по результатам внеплановой проверки. Установлено, что в техническом задании в нарушение закона «О контрактной системе» не учтен раздел гидрологических изысканий. Комиссия УФАС обязала заказчика внести изменения в извещение о закупке.

Проект необходимо разработать до 15 марта 2024 года. Длина участка дороги составляет 1,6 км. Разработчик должен предусмотреть переустройство коммуникаций, водоотвод с проезжей части, устройство дорожного полотна, тротуаров, газонов, наружного электроосвещения и электроснабжения. Также необходимо предусмотреть возможность механизированной уборки и очистки от снега. В документации указано, что разработчик должен провести инженерные изыскания.

Майя Иванова

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