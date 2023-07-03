Более 80% челябинцев против оплаты лицом в магазинах

Совершать оплату в магазинах по системе биометрических данных не готовы 84% челябинцев, принявших участие в опросе сервиса Superjob. Среди мужчин доля респондентов, занимающих такую позицию, чуть выше. Больше всего заявивших о неготовности платить лицом, среди челябинцев в возрасте от 35 до 44 лет.

Среди аргументов, которые привели противники биометрической системы, неуверенность в защищенности банковского счета и нежелание сдавать банковские данные. Некоторые указывают на возможные недочеты в работе системы, из-за которых «пройдешь мимо кассы, улыбнешься – и чья-то покупка пройдет за твой счет».

Недавно Банк России допустил внедрение оплаты с помощью лица во всех торговых сетях России. Как заявила в интервью РБК первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, функция должна стать востребованной для покупок на небольшие суммы. Некоторые сети уже тестируют технологию биоэквайринга от Сбербанка, по данным которого, прошлой осенью число клиентов сервиса превысило миллион человек.

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