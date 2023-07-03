Усадьба Олега Тинькова в Астраханской области выставлена на продажу

Усадебный комплекс «Волга дача» площадью 1,7 тыс. м в Лиманском районе Астраханской области выставлен на продажу. За нее хотят выручить 850–900 млн руб. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Андрея Соловьева, представителя компании NF Group, которая стала консультантом по продаже. Ранее усадьба принадлежала бизнесмену Олегу Тинькову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: La Datcha Фото: La Datcha

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, сейчас «Волга дача» принадлежит структурам, связанными с группой «Интеррос» Владимира Потанина, которая в прошлом году выкупила 35% в TCS Group, чей основной актив Тинькофф-банк.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с апреля 2023 года основной владелец ООО «Ла дача Астрахань», на чьем балансе находится усадьба,— Digitdrive Limited. Бенефициаром компании является Techsolutions Сonsulting FZ, которая до 2023 году принадлежала Сергею Батехину. Как пишут «Ведомости», его тезка состоит в совете директоров «Норникеля», 37% в котором принадлежат «Интерросу».

Представитель «Интерроса» в разговоре с газетой заявил, что компании никогда не принадлежала «Волга дача». «В процессе сделки с группой «Тинькофф» данный объект компанией не приобретался, он был выведен им за периметр сделки для реализации на рынке»,— сообщил он.

В 2016 году Олег Тиньков говорил, что запускает туристический проект — частные виллы La datcha в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани, которые будет сдавать состоятельным клиентам. В 2022 году Олег Тиньков сообщил, что продал активы La datcha в России по рыночной цене. Их новые владельцы не раскрывались. В «Волга даче» находится сама усадьба, несколько гостевых домов, беседка и спортивная площадка. Сам бизнесмен проживает не в России, критиковал спецоперацию и объявлял о намерении отказаться от российского гражданства.

Олеся Павленко