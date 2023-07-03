ПЗСП согласовали смену зонирования для застройки участков в Водниках и Закамске

Пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила ПЗСП повышение высотности застройки для возведения двух жилых комплексов на ул. Танцорова, 96, и ул. Магистральной, 98б. Заявление о смене зонирования и возведении высотных домов до 16 этажей на ул. Танцорова, 96, комиссия по ПЗЗ рассмотрела повторно, месяц назад рассмотрение предложения застройщика перенесли для доработки. Заявление компании о повышении высоты строительства на ул. Магистральной, 98б, с 6 до 8 этажей также прошло публичные слушания.

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По обоим проектам компания должна была согласовать схему транспортного моделирования с присоединением улично-дорожной сети к участкам под жилые комплексы. На заседании комиссии 29 июня представитель ПЗСП сообщила, что необходимые схемы по присоединению к улично-дорожной сети со всеми службами согласованы.

На участке по ул. Танцорова, 96, ПЗСП планирует возвести ЖК общей площадью квартир 35,8 тыс. кв. м и детский сад на 330 мест. Соглашение о развитии социнфраструктуры уже рассматривается в администрации Перми. Земля площадью 2,6 га находится в зоне производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-5. Заявитель запрашивал установление на этой территории подзоны жилой застройки Ж-1 в 16 этажей.

За повышением высотности застройки на участке по ул. Магистральной, 98б, ПЗСП обратился в комиссию по ПЗЗ еще в конце 2022 года. На участке в 5 тыс. кв. м предлагалось установить подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 высотой 8 этажей. До этого на указанной земле разрешалось размещать здания не выше 6 этажей. На ул. Магистральной, 98б, ПЗСП намерен возвести три 8-этажные жилые секции.