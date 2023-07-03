КПРФ выдвинула первую тройку кандидатов на выборы в Курултай Башкирии

Члены фракции КПРФ в Башкирии на партийной конференции выдвинули кандидатов на выборы в депутаты Курултая республики седьмого созыва. Общереспубликанскую часть списка кандидатов возглавили первый секретарь башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, вице-спикер Курултая шестого созыва Вадим Старов, а также руководитель фракции в горсовете Уфы, владелец ООО «Башкирская строительная компания» Артур Шайнуров (в 2013-2017 годах занимал должность вице-премьера Башкирии).

Выдвинутые кандидаты автоматически пройдут в госсобрание, если партия в республике преодолеет 5-процентный порог. На выборах в 2018 году коммунисты выдвигали в первую тройку Юнира Кутлугужина, Вадима Старова и заместителя первого секретаря отделения Ильгама Галина.

Практически все 55 избирательных округов закрыты кандидатами от КПРФ, говорится в сообщении, стартовал сбор документов.

Влада Шипилова

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