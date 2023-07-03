Суд в Ижевске взыскал с больницы компенсацию поскользнувшемуся на мокром полу врачу

Суд в столице Удмуртии обязал Городскую клиническую больницу №6 выплатить компенсацию морального вреда и расходы на лечение врачу, пострадавшему на рабочем месте. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, женщина поскользнулась на влажном полу и упала, вследствие чего получила травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данная травма повлекла тяжкий вред здоровью и нетрудоспособность истца на период с сентября по декабрь 2021 года. Женщина просила суд признать недействительными пункты акта о несчастном случае, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. и расходы на лечение в размере 86,2 тыс. руб.

Расследование несчастного случая на производстве показало, что причиной травмирования врача стала неосторожность женщины и неиспользование специальной обуви. Суд с таким выводом не согласился и взыскал компенсацию морального вреда в 350 тыс. руб., а также расходы на лечение в сумме 24,4 тыс. руб.