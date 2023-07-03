Авиакомпания «Азимут» запустила прямые авиарейсы из Сочи в Ставрополь

Первый борт авиакомпании «Азимут» прибыл рейсом из Сочи в Ставрополь 2 июля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

«Запуск нового рейса обсуждали с руководством авиакомпании на Петербургском международном экономическом форуме в этом году»,— написал глава региона.

По информации, размещенной на сайте авиаперевозчика, стомость билетов составит от 2240 руб. Полеты между городами запланированы дважды в неделю.

По воскресеньям вылет из Сочи запланирован в 07:35, посадка в Ставрополе в 08:45. В обратном направлении борт будет отправляться в 10:00, прибывая в Сочи в 11:00.

По вторникам самолет будет вылетать из Сочи в 17:25. Посадка в Ставрополе запланирована в 18:35. Вылет обратно — в 19:50, с посадкой в Сочи в 21:00.

Анастасия Назарова

Анастасия Назарова