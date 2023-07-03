Благоустройством центра Ростова Великого займется подрядчик из Москвы

ООО «Воркбэйс» из Москвы будет выполнять работы по благоустройству центра Ростова Великого за 108,55 млн руб. Итоги запроса цен размещены в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно проектной документации, благоустраивать предстоит участок в районе Советской площади Ростова площадью 1,2 га. Планируется выложить территорию плиткой, гранитной брусчаткой, заменить бордюры, установить чугунные скамейки, специальные опоры с часами, фонари нескольких типов. Также будут выполнено ограждение территории, установлена система видеонаблюдения.

На территории появится памятник князю Василько. Это бронзовая фигура высотой 2,5 м на гранитном пьедестале. Только изготовление и установка монумента оценена в 8 млн руб. В списке на установку есть и фонтан (колонка без сантехники). Общая стоимость контракта составит 108,55 млн руб. Все работы по благоустройству, включая озеленение территории, должны быть выполнены до 17 ноября 2023 года.

Андрей Иванов