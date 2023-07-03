Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по качеству автомобильных дорог

В рейтинге российских регионов по качеству дорог, составленном РИА «Новости», Челябинская область заняла четвертое место. По данным авторов исследования, доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам прошлого года составила 83,1%. По этому показателю область уступает только Москве (97,6%), Ханты-мансийскому автономному округу – Югре (86,5%) и Краснодарскому краю (84,9%).

В среднем по России показатель составляет 52,6%. В аутсайдерах рейтинга – Архангельская (13,3%) и Кировская (25%) области и Республика Марий-Эл (27,7%). Данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям нет.

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