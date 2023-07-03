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83% жителей Ижевска не готовы расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты

В столице Удмуртии 83% опрошенных жителей не готовы оплачивать покупки по биометрической системе. В качестве аргументов респонденты отмечают неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. Как сообщает пресс-служба SuperJob, еще 11% все же согласны оплачиваться покупки «лицом».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом о неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин — 85% против 80%. Противников такой системы больше среди опрошенных от 35 до 44 лет — 88%.

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