Приставы взыскали 500 тыс. рублей в пользу дочери скончавшейся пациентки

Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю взыскали компенсацию морального вреда в пользу дочери скончавшейся женщины, умершей после лечения на курорте Усть-Качка. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эту сумму с курорта взыскала Татьяна Белова, мать которой в прошлом году скончалась на 75-м году жизни после прохождения лечения в Усть-Качке. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», во время пребывания на курорте у женщины наблюдались признаки ОРВИ, и спустя несколько дней лечения родственники забрали ее в тяжелом состоянии домой. Там ее осмотрел терапевт, который заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения и пневмонию. Пациентку доставили в больницу им. Тверье, где ей была проведена компьютерная томография головного мозга и рентгенография органов грудной клетки. По результатам обследования патологических изменений выявлено не было, женщине отказали в госпитализации, рекомендовав пройти лечение у терапевта и психиатра по месту регистрации. Дома ее повторно осмотрел терапевт, оценил состояние как «относительно удовлетворительное», назначил лечение, а также консультации невролога и психиатра. Позже пациентка была доставлена на «скорой» в приемное отделение клинической больницы Свердловского района и госпитализирована по экстренным показаниям в отделение реанимации и интенсивной терапии, где в итоге скончалась.

Исполнительный лист о взыскании 500 тыс. руб. с курорта Усть-Качка выдал Дзержинский суд Перми. Суд пришел к выводу, что допущенные недостатки оказания женщине медицинской помощи на курорте Усть-Качка послужили факторами, которые не дали возможности изменить негативный характер течения патологического процесса, приведшего к смерти пациентки.