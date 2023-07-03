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Новую схему мошенничества на курсах по финансовой грамотности зарегистрировали в Удмуртии

Жители Удмуртии стали сообщать о новом виде мошенничества под предлогом выигрыша сертификата на прохождение курса по финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Первой жертвой новой схемы стал 25-летний житель столицы Удмуртии. Ему позвонил мужчина и сообщил о выигрыше такого сертификата, после чего в течение трех недель в мессенджере проводил уроки игры на бирже, в ходе которых потерпевший виртуально получал большую прибыль.

Затем мошенник под предлогом реального заработка убедил молодого человек оформить кредиты в нескольких банках на 365,6 тыс. руб. и перевести их на электронный кошелек.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а также проводятся следственные действия. Жителей Удмуртии призывают быть бдительными и не доверять звонкам от неизвестных.

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