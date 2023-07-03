Росатом начал ликвидацию пункта хранения радиоактивных отходов в Новоуральске

Росатом запустил процесс ликвидации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», Новоуральск). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский электрохимический комбинат (УЭХК)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральский электрохимический комбинат (УЭХК)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В производственной деятельности УЭХК с момента начала работы образуются твердые радиоактивные отходы (ТРО) — использованная спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг, загрязненных в процессе производственной деятельности природными радионуклидами уранового ряда. Их временно хранили на территории предприятия для последующей передачи для окончательной изоляции.

В этом году начались работы по удалению накопленных РАО из пункта хранения, приведение их к критериям приемлемости и передаче для финальной изоляции Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. После удаления накопленных отходов пункт хранения планируется ликвидировать с проведением работ по реабилитации территории его расположения до состояния "зеленой лужайки".

АО «УЭХК» — предприятие Новоуральского промышленного кластера. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт.

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