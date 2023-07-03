В Хакасии отмечена самая длинная рабочая неделя в России, на Алтае – самая короткая

Наибольшее количество часов в неделю среди регионов России в первом квартале 2023 года отработали жители Хакасии и Калужской области (по 40 часов). В Сибири в числе самых «трудолюбивых» регионов оказались также Томская область (39 часов 9 минут) и Красноярский край (38 часов 59 мин.), подсчитали аналитики FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным агентства, самой короткой рабочая неделя среди всех регионов России в этот период была в Республике Алтай (35 часов 3 минуты), Камчатском крае (36 часов 2 минуты), Ненецком автономном округе (36 ч. 6 минут).

В целом работники организаций во всех регионах России в первом квартале 2023 года в среднем трудились по 38,5 часов в неделю. «За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения за последние 10 лет», — говорится в исследовании FinExpertiza. Средняя по рынку рабочая загрузка приблизилась к стандартным 40 часам на фоне рекордно низкой безработицы и кадрового дефицита.

Аналитики использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое каждый месяц опросным методом проводит Росстат. Ежемесячная выборка составляет около 77 тыс. человек в возрасте от 15 лет.

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Лолита Белова