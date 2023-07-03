«Поможет сломать шаблон, что государство обязано вести за руку к пенсии»

Госдума в окончательном чтении приняла закон о долгосрочных сбережениях граждан РФ. Ранее «Ъ» разъяснял, что эта программа приходит на смену прежней системе государственной накопительной пенсии и будет запущена с начала 2024 года. Для участия в программе гражданину нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести ему средства пенсионных накоплений. Государство намерено стимулировать участие в проекте софинансированием в 2024–2026 годах. При доходе до 80 тыс. руб.— 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов, от 80 до 150 тыс. руб. — 1 руб. софинансирования на 2 руб. взносов. Участники системы смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. руб. Накопленные сбережения предполагается разрешить использовать через 15 лет при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Деньги можно забрать в любой момент, но с потерей дохода. Закон комментирует бизнесмен и инвестор, основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях Афинанс.рф Левон Акопов.



Левон Акопов

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, программа долгосрочных сбережений хорошая инициатива государства, которая позволит начать ломать костность мышления наших граждан об обязанности государства вести каждого за руку к пенсии, не требуя от гражданина никаких активных действий.

Сама форма — софинансирование вашей подушки безопасности с корреляцией к размеру дохода мне также кажется достаточно справедливой, так как помощь государства не размазывается поголовно и на тех, кому она реально нужна из-за низкого достатка, и на обеспеченных граждан.

Что касается привлечения к программе работодателей, то тут у меня сомнения, так как их мотивация напрямую не просматривается, а удерживать и привлекать хороших сотрудников работодателю гораздо проще уровнем зарплаты, карьерным ростом и так далее.

Мое мнение: последовательная работа государства по борьбе с бедностью уже приносит свои плоды, а благодаря новой программе лишь ускорит этот процесс».

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