Промпроизводство в Челябинской области выросло на 9,1% в январе-мае

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-мае 2023 года составил 109,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае – 113,9% год, сообщает Челябинскстат.

Добыча полезных ископаемых за год почти не изменилась: индекс составил 100,2%. В обрабатывающей отрасли производство выросло на 11,6% в январе-мае. Обеспечение электроэнергией, газом и паром осталось на уровне прошлого года. В сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» производство сократилось на 8,8%.

Наибольший рост в обрабатывающих отраслях за пять месяцев зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 75,2%, напитков – на 57,6%, компьютеров и электронных изделий – на 24,4%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 42,3%, химических веществ и продуктов – на 23,1%, кожи и изделий из нее – на 13,4%, не включенных в другие группировки машин и оборудования – на 14,8%, а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 14%. Металлургическое производств увеличилось на 8%.

В январе-мае зафиксировано снижение ИПП в полиграфической деятельности и копировании носителей информации – на 28,3%, обработке древесины и производстве изделий из мебели (кроме мебели) – на 6,6%, текстильных изделий – на20,2%, одежды – на 6,5%, электрооборудования – на 7,9%.

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