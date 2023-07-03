«Орсо групп» планирует построить на ул. Горького спортклуб джиу-джитсу

Девелопер «Орсо групп» обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на территории между жилыми домами на ул. М. Горького, 60 и 64, зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). По сведениям сервиса 2ГИС, сейчас на этой земле располагается общедоступная парковка. Площадка относится к зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Как сообщил на недавнем заседании комиссии руководитель ООО «Орсо групп Девелопмент» Михаил Сыченко, на территории по ул. М. Горького компания планирует возвести спортивный клуб бразильского джиу-джитсу для существующего клуба, который в настоящее время культивирует три дисциплины: боевое искусство джиу-джитсу, а также единоборства грепплинг и панкратион.

Согласно материалам к заседанию комиссии, площадь участка под одноэтажное здание спортклуба составляет 1,2 тыс. кв. м.

По словам Михаила Сыченко, для своего проекта компания намеревается получить статус «приоритетного инвестиционного» (ПИП). Механизм ПИП предусматривает льготное получение земельного участка в аренду без торгов. Возвести здание спортклуба «Орсо групп» готово в течение полутора-двух лет. Как заметила глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, получить участок для строительства компания может также через участие в торгах или с помощью механизма государственно-частного партнерства. Члены комиссии одобрили смену зонирования на территории под спортклуб.