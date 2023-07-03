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Коммерсантъ FM
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Фильм «Дыхание» второй уикенд подряд возглавил российский кинопрокат

Драма «Дыхание» о пандемии коронавируса во второй раз возглавила кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд. Она собрала 21,4 млн руб., чуть больше, чем фильм «Вызов», который идет в кинотеатрах с апреля, сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 29 июня—2 июля:

  • «Дыхание» — 21,4 млн руб. (всего — 68,2 млн руб.);
  • «Вызов» — 20,1 млн руб. (1,9 млрд руб.);
  • «Назад к динозаврам» — 19 млн руб.;
  • «Индиана Джонс и колесо судьбы» (без РФ и Белоруссии) — 18,5 млн руб.;
  • «Элементарно» (без РФ и Белоруссии) — 17,2 млн руб. (110,6 млн руб.).

Суммарная выручка кинотеатров составила 225 млн руб. Это новый антирекорд 2023 года, но лучше, чем было в аналогичный период 2022 года (155 млн руб.). kinobusiness.com отмечает, что в целом по всей Европе наблюдается скудная выручка, несмотря на то что там часто выходят голливудские блокбастеры.

О фильме «Дыхание» — в материале «Ъ» «На несвежем дыхании».

Леонид Уварчев

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