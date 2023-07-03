В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибли пять человек

Вечером 2 июля на трассе Екатеринбург — Серов произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Причины аварии устанавливаются. Известно, что водитель Mitsubishi и три человека, находящиеся в Hyundai, погибли еще до приезда скорой помощи. Пассажир Hyundai скончался во время госпитализации.

При обследовании участка дороги, где произошло ДТП, выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.

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