Перераспределены полномочия заместителей новосибирского губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перераспределил зоны ответственности между своими заместителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам оперативного совещания в правительстве.

Первому заместителю главы региона Юрию Петухову поручено сконцентрироваться на взаимодействии с федеральными и областными органами власти, а также взять на себя решение задач, связанных с СВО. Под его непосредственное кураторство переходят министерство культуры и призывная комиссия Новосибирской области.

Министерство цифрового развития и связи и министерство физической культуры и спорта будет курировать заместитель губернатора Максим Кудрявцев.

В обязанности замгубернатора Сергея Нелюбова вошло курирование министерств образования, здравоохранения, труда и социального развития. Также принято решение о создании отдельного органа по молодежной политике в структуре этого блока.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова займется блоком науки и инновационного развития с соответствующим министерством. В том числе на нее возложена задача по подготовке крупных мероприятий — «Архипелаг-2023» и «Технопром-2023».

Замгубернатора Роман Теленчинов будет курировать министерство строительства и министерство транспорта и дорожного хозяйства со всеми подведомственными структурами.

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Лолита Белова