Нелегальный песчаный карьер выявили под Красноярском

Сотрудники красноярской полиции выявили незаконный карьер, где велась добыча песка и гравия. Об этом рассказали в пресс-службе краевого главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, разработку карьера, который находился в Емельяновском районе края, организовал 56-летний гражданин одного из государств СНГ. Там производилась добыча щебня и песка, которые пользуются высоким спросом на рынке стройматериалов. В дальнейшем полезные ископаемые перерабатывались на специальном оборудовании.

После переработки предприниматель реализовывал стройматериалы, используя реквизиты подконтрольной ему компании, зарегистрированной на подставное лицо. Необходимой лицензии на осуществление деятельности у коммерсанта не было. Следователи подсчитали, что теневой бизнес принес ему доход в размере 12 млн руб. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Предпринимателя задержали в аэропорту при попытке покинуть страну. В настоящее время он заключен под стражу.

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Илья Николаев