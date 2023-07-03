Мэрия Уфы утвердила проект планировки квартала в Черниковке

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Вологодской, Интернациональной и Вострецова общей площадью 33,7 га. Заказчик — «Специализированный застройщик “Управление комплексной застройки №12 КПД”».

В настоящее время в квартале расположены пяти-девятиэтажные жилые дома (общей площадью 169,3 тыс. кв. м), социальные объекты. Застройщик планирует возвести три шестнадцатиэтажных, один двадцатиэтажный дом, физкультурно-оздоровительный комплекс, наземные и подземные паркинги на 1,3 тыс. машиномест, а также реконструировать здания детского сада №263 и лицея №58.

ООО «Специализированный застройщик “Управление комплексной застройки №12 КПД”» зарегистрировано в ноябре 2021 года. Уставный капитал — 10,1 тыс. руб. Компания входит в структуру группы КПД. По итогам 2022 года убыток ООО составил 373 тыс. руб.

Олег Вахитов

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