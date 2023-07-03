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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

Narnia — дверь в авторскую Паназию

Произвольную паназиатскую программу представило трио ресторатора Антона Пинского и шефов Артема Лосева и Виталия Истомина в новом проекте Narnia. Получился довольно свежий взгляд, который отражает стремящуюся к бесконечности потребность москвичей пробовать что-то новое и неизведанное.

«Есть два страстных желания — поесть и похудеть»,— говорила легендарная балерина Майя Плисецкая. Словно услышав, Лосев и Истомин ввели в меню суши без риса, очень легкую версию блюда, где вместо риса используются измельченная спаржа и цветная капуста (впрочем, классические суши с рисом тут тоже есть). Есть и суши с вагю (мясо обожгут при вас в зале), с угрем, гребешком и трюфельным айоли, тунцом и молодым сыром и прочие.

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Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

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Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

Интерьер ресторана Narnia

В закусках — обилие сырых морепродуктов: гребешок подают в соусе из маринада имбиря с маслом из виноградной косточки и кусочков манго. Получается очень фантазийный вкус, в меру сладкий, острый и соленый, который логично завершает мягкий, с едва уловимым морским вкусом гребешок. Вместо зеленого салата предлагают попробовать освежающую закуску из груши и авокадо в ореховом соусе собственного приготовления, а также салат из сибаса, авокадо и измельченных японских водорослей чукка. Есть и мясная закуска, но всего одна — сильно измельченный говяжий тартар с бастурмой и кунжутной лепешкой.

Интересный трюк местные шефы проделывают с уткой: готовя ее в пекинском стиле, они разделывают ее на четыре части и подают с ней несколько блюд — утку конфи с яичной лапшой, похожей на доширак, и грибами шиитаке, или ту же утку, но с чуть островатым картофельным пюре с васаби и маринованным бамбуком.

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Утиная грудка по-пекински

Утиная грудка по-пекински

Димсам с крабом

Димсам с крабом

Гребешок в имбирном соусе с манго

Гребешок в имбирном соусе с манго

Фо бо, говядина, пак-чой

Фо бо, говядина, пак-чой

Лосось в банановых листьях, жареный рис

Лосось в банановых листьях, жареный рис

Тартар из лосося, томаты, васаби

Тартар из лосося, томаты, васаби

Тартар из говядины, кунжутная лепешка

Тартар из говядины, кунжутная лепешка

Хамачи, ореховый соус

Хамачи, ореховый соус

Тайский суп с креветками и авокадо

Тайский суп с креветками и авокадо

Гедза с мраморной говядиной

Гедза с мраморной говядиной

Кокосовый удон с манго

Кокосовый удон с манго

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Утиная грудка по-пекински

Димсам с крабом

Гребешок в имбирном соусе с манго

Фо бо, говядина, пак-чой

Лосось в банановых листьях, жареный рис

Тартар из лосося, томаты, васаби

Тартар из говядины, кунжутная лепешка

Хамачи, ореховый соус

Тайский суп с креветками и авокадо

Гедза с мраморной говядиной

Кокосовый удон с манго

Вонтоны — небольшие китайские пельмени — здесь делают в соусе биск из панцирей креветок с освежающей нотой лемонграсса, пельмени гедза предлагают под соусом дим-сам. Еще в разделе горячих блюд: нежный лосось, который запекается в банановом листе, подается с рисом со специями, и веганская запеченная капуста с мисо-соусом.

Шеф-бармен представляет коктейльную карту с множеством кисло-сладких нот, но все-таки больше кислых. Они логично оттеняют вкус еды, не перебивая вкус и раскрывая все местное вкусовое многообразие.

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Ванильная панна котта с малиновым соусом

Ванильная панна котта с малиновым соусом

Филадельфия чизкейк с земляникой

Филадельфия чизкейк с земляникой

Мороженое из йогурта с манго

Мороженое из йогурта с манго

Конфеты из белого шоколада, трюфель

Конфеты из белого шоколада, трюфель

Ханами данго

Ханами данго

Коктейль «Вкус детства»

Коктейль «Вкус детства»

Коктейль «Путь Гейши»

Коктейль «Путь Гейши»

Коктейль «Летний Джаз»

Коктейль «Летний Джаз»

Коктейль «Восход солнца»

Коктейль «Восход солнца»

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Ванильная панна котта с малиновым соусом

Филадельфия чизкейк с земляникой

Мороженое из йогурта с манго

Конфеты из белого шоколада, трюфель

Ханами данго

Коктейль «Вкус детства»

Коктейль «Путь Гейши»

Коктейль «Летний Джаз»

Коктейль «Восход солнца»

Отдельного внимания заслуживают десерты в стиле итамеши (смесь японской и итальянской кухонь), вкусные и замысловатые: чизкейк в форме цветной капусты или конфеты из белого шоколада с трюфельной помадкой в виде макаронных изделий, кокосовая панна-котта с соусом из малины и икрой из вишни.

Интерьер от Ирины Глик (Patriki cafe, Focacceria, «Сахалин») в темных тонах делает это место скорее вечерним, но тут и днем яблоку упасть негде.

Большая Бронная улица, дом 2/6

Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Завтраки галопом по Европам

Одна из самых масштабных летних веранд Цветного бульвара, находящаяся в ресторане «Горыныч», приглашает попробовать новые завтраки от шеф-повара Владимира Баранова. В течение лета он обещает добавлять новые блюда, а пока в меню вошло португальское блюдо паштель-де-ната с вареньем из цельного крыжовника. Популярное у гурманов этим летом португальское направление, видимо, повлияло на появление блюда в Москве. В Лиссабоне паштель-де-ната — слоеное тесто с заварным кремом — подается во всех кондитерских. Иронично названный завтрак «Я худею» состоит из чистых, не обремененных соусами продуктов: яйца пашот, спаржи, гуакамоле, киноа-тоста. «Хуэволс а-ля мексикана», что в переводе с испанского значит «яйца в мексиканском стиле», в реальности представляет собой яичницу-болтунью с томатами и острым халапеньо. Для любителей сладкого — бельгийские вафли с домашней «Нутеллой» и клубникой.

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Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Следующая фотография
1 / 9

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Завтраки в ресторане «Горыныч»

Большой плюс ресторана, что завтраки подают тут уже с восьми утра, а в утреннем меню больше полусотни блюд: каши, мюсли, блины, оладьи и даже похмельные блюда.

Рождественский бульвар, дом 2

вс-чт, с 8:00 до 0:00

пт-сб, с 8:00 до 2:00

Пятый барный элемент

Если вы утомились, прогуливаясь по прекрасной летней Москве, и ощущаете потребность в бокале-другом вина — остановитесь в Brodo bar & kitchen: здесь представили нового шеф-сомелье и новую винную карту.

Евгений Коваленко — шеф-сомелье Big Wine Freaks, места, которое известно своими нетривиальными позициями, собрал для Brodo bar & kitchen коллекцию вин от самых легких летних до более крепких и плотных. Карта состоит из более чем 20 позиций по бокалам и представит возможность расширить горизонт винных увлечений. Например, пройтись сразу по всем стихиям и попробовать австрийское белое грюнер вельтлинер четырех производителей: питкий и легкий бескомпромиссного винодела Йоханнеса Трапля, выращенный на органических виноградниках свежий и минеральный Георга Шнайдера, выдержанный 11 месяцев на осадке от Фреда Лоймера и великолепно фруктовый от одного из старейших сертифицированных хозяйств — Nikolaihof. Можно сравнить дерзкое и молодое Dolcetto из Пьемонта и элегантное Nebbiolo 2013 года, а в разгар винного путешествия открыть для себя «пятый элемент» — самые интересные позиции от Евгения Коваленко.

Петровский бульвар, дом 2

Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова

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