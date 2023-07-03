Гурманские будни

Narnia — дверь в авторскую Паназию

Произвольную паназиатскую программу представило трио ресторатора Антона Пинского и шефов Артема Лосева и Виталия Истомина в новом проекте Narnia. Получился довольно свежий взгляд, который отражает стремящуюся к бесконечности потребность москвичей пробовать что-то новое и неизведанное.

«Есть два страстных желания — поесть и похудеть»,— говорила легендарная балерина Майя Плисецкая. Словно услышав, Лосев и Истомин ввели в меню суши без риса, очень легкую версию блюда, где вместо риса используются измельченная спаржа и цветная капуста (впрочем, классические суши с рисом тут тоже есть). Есть и суши с вагю (мясо обожгут при вас в зале), с угрем, гребешком и трюфельным айоли, тунцом и молодым сыром и прочие.

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В закусках — обилие сырых морепродуктов: гребешок подают в соусе из маринада имбиря с маслом из виноградной косточки и кусочков манго. Получается очень фантазийный вкус, в меру сладкий, острый и соленый, который логично завершает мягкий, с едва уловимым морским вкусом гребешок. Вместо зеленого салата предлагают попробовать освежающую закуску из груши и авокадо в ореховом соусе собственного приготовления, а также салат из сибаса, авокадо и измельченных японских водорослей чукка. Есть и мясная закуска, но всего одна — сильно измельченный говяжий тартар с бастурмой и кунжутной лепешкой.

Интересный трюк местные шефы проделывают с уткой: готовя ее в пекинском стиле, они разделывают ее на четыре части и подают с ней несколько блюд — утку конфи с яичной лапшой, похожей на доширак, и грибами шиитаке, или ту же утку, но с чуть островатым картофельным пюре с васаби и маринованным бамбуком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утиная грудка по-пекински Димсам с крабом Гребешок в имбирном соусе с манго Фо бо, говядина, пак-чой Лосось в банановых листьях, жареный рис Тартар из лосося, томаты, васаби Тартар из говядины, кунжутная лепешка Хамачи, ореховый соус Тайский суп с креветками и авокадо Гедза с мраморной говядиной Кокосовый удон с манго Следующая фотография 1 / 11 Утиная грудка по-пекински Димсам с крабом Гребешок в имбирном соусе с манго Фо бо, говядина, пак-чой Лосось в банановых листьях, жареный рис Тартар из лосося, томаты, васаби Тартар из говядины, кунжутная лепешка Хамачи, ореховый соус Тайский суп с креветками и авокадо Гедза с мраморной говядиной Кокосовый удон с манго

Вонтоны — небольшие китайские пельмени — здесь делают в соусе биск из панцирей креветок с освежающей нотой лемонграсса, пельмени гедза предлагают под соусом дим-сам. Еще в разделе горячих блюд: нежный лосось, который запекается в банановом листе, подается с рисом со специями, и веганская запеченная капуста с мисо-соусом.

Шеф-бармен представляет коктейльную карту с множеством кисло-сладких нот, но все-таки больше кислых. Они логично оттеняют вкус еды, не перебивая вкус и раскрывая все местное вкусовое многообразие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ванильная панна котта с малиновым соусом Филадельфия чизкейк с земляникой Мороженое из йогурта с манго Конфеты из белого шоколада, трюфель Ханами данго Коктейль «Вкус детства» Коктейль «Путь Гейши» Коктейль «Летний Джаз» Коктейль «Восход солнца» Следующая фотография 1 / 9 Ванильная панна котта с малиновым соусом Филадельфия чизкейк с земляникой Мороженое из йогурта с манго Конфеты из белого шоколада, трюфель Ханами данго Коктейль «Вкус детства» Коктейль «Путь Гейши» Коктейль «Летний Джаз» Коктейль «Восход солнца»

Отдельного внимания заслуживают десерты в стиле итамеши (смесь японской и итальянской кухонь), вкусные и замысловатые: чизкейк в форме цветной капусты или конфеты из белого шоколада с трюфельной помадкой в виде макаронных изделий, кокосовая панна-котта с соусом из малины и икрой из вишни.

Интерьер от Ирины Глик (Patriki cafe, Focacceria, «Сахалин») в темных тонах делает это место скорее вечерним, но тут и днем яблоку упасть негде.

Большая Бронная улица, дом 2/6 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Завтраки галопом по Европам

Одна из самых масштабных летних веранд Цветного бульвара, находящаяся в ресторане «Горыныч», приглашает попробовать новые завтраки от шеф-повара Владимира Баранова. В течение лета он обещает добавлять новые блюда, а пока в меню вошло португальское блюдо паштель-де-ната с вареньем из цельного крыжовника. Популярное у гурманов этим летом португальское направление, видимо, повлияло на появление блюда в Москве. В Лиссабоне паштель-де-ната — слоеное тесто с заварным кремом — подается во всех кондитерских. Иронично названный завтрак «Я худею» состоит из чистых, не обремененных соусами продуктов: яйца пашот, спаржи, гуакамоле, киноа-тоста. «Хуэволс а-ля мексикана», что в переводе с испанского значит «яйца в мексиканском стиле», в реальности представляет собой яичницу-болтунью с томатами и острым халапеньо. Для любителей сладкого — бельгийские вафли с домашней «Нутеллой» и клубникой.

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Большой плюс ресторана, что завтраки подают тут уже с восьми утра, а в утреннем меню больше полусотни блюд: каши, мюсли, блины, оладьи и даже похмельные блюда.

Рождественский бульвар, дом 2 вс-чт, с 8:00 до 0:00 пт-сб, с 8:00 до 2:00

Пятый барный элемент

Если вы утомились, прогуливаясь по прекрасной летней Москве, и ощущаете потребность в бокале-другом вина — остановитесь в Brodo bar & kitchen: здесь представили нового шеф-сомелье и новую винную карту.

Евгений Коваленко — шеф-сомелье Big Wine Freaks, места, которое известно своими нетривиальными позициями, собрал для Brodo bar & kitchen коллекцию вин от самых легких летних до более крепких и плотных. Карта состоит из более чем 20 позиций по бокалам и представит возможность расширить горизонт винных увлечений. Например, пройтись сразу по всем стихиям и попробовать австрийское белое грюнер вельтлинер четырех производителей: питкий и легкий бескомпромиссного винодела Йоханнеса Трапля, выращенный на органических виноградниках свежий и минеральный Георга Шнайдера, выдержанный 11 месяцев на осадке от Фреда Лоймера и великолепно фруктовый от одного из старейших сертифицированных хозяйств — Nikolaihof. Можно сравнить дерзкое и молодое Dolcetto из Пьемонта и элегантное Nebbiolo 2013 года, а в разгар винного путешествия открыть для себя «пятый элемент» — самые интересные позиции от Евгения Коваленко.

Петровский бульвар, дом 2 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова