Инвесторы закупились в торгцентрах

В январе—июне 2023 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 242 млрд руб., превысив показатель за весь 2022 год, подсчитали в Nikoliers. Более того, добавляют в компании, итоги первого полугодия этого года оказались рекордными за последние пять лет. Однако такой результат стал возможным за счет продажи активов западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала боевых действий на Украине. Общая сумма таких сделок в январе—марте составила 122 млрд руб.

Например, европейский фонд Atrium Real Estate продал семь торгцентров «Парк Хаус» в РФ краснодарской «Ромекс Групп». Также американские Hines и Morgan Stanley реализовали свои доли в комплексе «Метрополис» в Москве, чешская PPF Real Estate — петербургский «Невский центр». В то же время в первой половине 2023 года была закрыта сделка по продаже совладельцем ГК ПИК Сергеем Гордеевым московского торгцентра Columbus «ТПС Недвижимости», где совладельцем является Лилия Ротенберг, дочь миллиардера Аркадия Ротенберга.

Дарья Андрианова