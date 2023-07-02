«Яндекс Погода»: 3 июля в Черноземье будет облачно с прояснениями, до +27°

В понедельник на территории Черноземья прогнозируется облачная с прояснениями погода, а среднесуточная температура составит +25°…+27°», следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, несмотря на ливень, теплее всего 3 июля будет жителям Белгорода — здесь ожидается температура до +27°. В Воронежской области также прогнозируются обильные осадки и температура воздуха +26°. В остальных регионах Черноземья будет облачная погода: на Орловщине до +25°, в Курской, Тамбовской и Липецкой областях - до +26°.

Владимир Зоркий