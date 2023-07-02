Самообложение выходит за лимиты

Депутаты гордумы Ижевска хотят скорректировать практику проведения сходов граждан по вопросу самообложения для решения местных вопросов. Оказалось, что желающих воспользоваться этой нормой достаточно много, при этом возможности городского и республиканского бюджетов, которые оплачивают 80% сметной стоимости работ, ограничены. Кроме того, парламентарии полагают, что некоторые инициативы горожан являются не лучшим вариантом использования казенных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Решения о проведении четырех сходов граждан по вопросу самообложения были приняты накануне на сессии городской думы Ижевска. С инициативами об их организации вышли местные жители. Они касаются ремонта автодороги, благоустройства сквера, создания центра молодежных инициатив в ЖКХ и проведения детского фестиваля добрососедства. На предыдущей сессии гордумы депутаты одобрили проведение 22 сходов граждан. По условиям этой программы в случае одобрения более 50% жителей конкретной территории инициативы по самообложению, граждане вносят 20% от сметной стоимости работ. Еще 20% добавляет муниципальный бюджет, остальные 60% — республиканский бюджет.

Председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету, налогам и финансам Кирилл Чечин во время обсуждения вопросов самообложения на сессии указал на высокую активность горожан. По его словам, возможность решить вопросы местного значения за счет использования средств самообложения граждан оказалась очень востребованной. Однако возникает вопрос, хватит ли бюджетных средств на реализацию всех заявленных проектов, отметил он.

Заместитель главы администрации Ижевска — начальник управления финансов Павел Новгородцев сообщил, что всего было принято решение по 27 проектам самообложения.

«Сумма обязательств муниципалитета 23 млн руб., столько же вносят граждане, еще 69 млн — это республика»,— пояснил господин Новгородцев.

Депутаты отметили, что пока это не столь серьезные деньги для бюджета, однако они согласились, что этот вопрос нужно рассмотреть отдельно на рабочем совещании в начале сентября.

Как пояснил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев, по самообложению «нормативку поправили в марте, делали достаточно оперативно», смотрели удачные примеры в Завьяловском районе. «У нас очень много частного сектора. Люди услышали о такой возможности решать местные вопросы, и был хороший отклик, но не все так просто, потому что целый вал по республике пошел по самообложению. К сожалению, лимиты не очень большие, поэтому те проекты самообложения, которые в этом году уже проголосованы и сходы проведены, скорее всего будут выполнены в следующем году, потому что работы сезонного характера»,— рассказал спикер гордумы.

Он добавил, что в нормативную базу будут вносить изменения, чтобы ограничить вопросы, по которым можно проводить самообложение.

«Можно и Диснейленд построить по идее, если задаться такой целью, но таких больших денег в республике нет, и есть сложности с бюджетом, поэтому будем, видимо, лимитировать виды работ и мероприятий»,— пояснил господин Губаев.

По его мнению, к примеру, не самое лучшее использование бюджетных средств - асфальтирование площадки под автостоянку, когда в городе не везде тротуаров хватает, поэтому документы будут дорабатывать.

Михаил Красильников