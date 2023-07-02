В Петербурге поймали злоумышленника, силой заставлявшего прохожую оформить кредит

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в попытке грабежа прохожей в Выборгском районе, он пытался заставить жертву взять кредит в несколько сотен тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, 28-летний житель Всеволожского района Ленинградской области напал на 18-летнюю петербурженку ночью 1 июля у дома № 157 по проспекту Энгельса. Он затащил ее в автомобиль и потребовал оформить кредит в мобильном приложении банка на сумму более 359 000 рублей.

«Поскольку банк операцию отклонил, злоумышленник выгнал ее из машины и скрылся. Пострадавшая обратилась в травмпункт и, после оказания медпомощи, в удовлетворительном состоянии отпущена на амбулаторное лечение»,— рассказали в полицейском главке.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). По ней ему грохит до 12 лет заключения.

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