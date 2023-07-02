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В Ярославле ожидается гроза и сильный ветер

В Ярославской области и в городе Ярославле ожидаются грозы с сильным ветром. О неблагоприятном изменении погоды предупредили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Гроза

Гроза

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Гроза

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В ведомстве ссылаются на прогноз ярославского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют ухудшение походных условий с вечера 2 июля и на протяжении большей части понедельника. Сообщается о кратковременных дождях с грозами. Ветер будет юго-западным с усилением при грозе до 15 м/с.

Как добавили в ярославском гидромете, температура воздуха в регионе в первый июльский понедельник будет по-настоящему летней. В ночные часы до +15, в дневные — до +25 градусов тепла.

Андрей Иванов

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