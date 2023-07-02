«Ресторан заметно обновил гастрономическую концепцию»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как изменилось меню заведения с приходом нового шефа Витторио Чириззи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан «345» Фото: Ресторан «345»

Кухню ресторана «345» от Lucky Group на Большой Никитской возглавил новый шеф Витторио Чириззи, а сам ресторан заметно обновил свою гастрономическую концепцию, что стало особенно заметно по новому меню, созданному совместно с концепт-шефом и совладельцем ресторана Гленом Баллисом.

Если раньше в меню «345» преобладала рыбно-морская тематика, а французский акцент в блюдах был столь же различим, как и итальянский, то теперь это ресторан средиземноморской кухни с упором на Италию, причем Витторио Чириззи акцентирует внимание публики на разных городах региона — от Рима до Неаполя, от Тосканы до Сардинии. Глен Баллис, со своей стороны, привнес в меню фирменный стиль mediterranee, который безотказно работает в Москве.

Цветы цукини с кремом из рикотты, чиабатта с сардинами и томатами, хумус из рикотты с запеченным тостами, фритто мисто и «премиум»-панцанелла с осьминогом — это то, что в летний сезон в Москве на Большой Никитской уходит влет. Как и самые легкие виды пасты вроде алио олио с анчоусами, спагетти аль лимоне с креветками и спагетти вонголе.

В разделе горячих блюд всего пара рыбных позиций — дорада «аква пацца» и шашлык из осьминога, зато осталась ледяная витрина с морепродуктами и свежей рыбой, которую готовят на гриле. Но в явном количественном преимуществе теперь мякоть ягненка с ньокки, цыпленок с картофельным пюре и утиная ножка с полентой и сморчками.