В Челябинске на Свердловском проспекте перевернулся микроавтобус с пассажирами. Авария произошла недалеко от остановки «Ветлечебница». Об этом сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.

По предварительным данным, автобус Ford Transit осуществлял заказной рейc, который возвращал пассажиров с одного из озер. В ГИБДД уточняют, что он столкнулся с грузовиком, а затем с электроопорой, после чего перевернулся.

В минздраве информируют, что на место аварии направили восемь бригад скорой помощи. По предварительным данным медиков, в ДТП девять пострадавших, в том числе один ребенок. Шесть человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести, трое отказались ехать в больницу после оказания медпомощи.