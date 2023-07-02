Два придорожных кафе загорелись на выезде из Новосибирска

На Восточном шоссе Новосибирска загорелись два придорожных кафе, магазин с автомаслами и пристройка, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, отметив, что общая площадь пожара составила примерно 400 кв.м.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:30 местного времени. Через шесть минут пожарные расчеты были на месте. По словам сотрудников кафе, людей внутри не было, в помещении находились газовые баллоны.

Пожар тушат пять единиц техники и два десятка спасателей. В 19:52 им удалось ликвидировать открытое горение.

Илья Николаев