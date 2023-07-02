В Петербурге за сутки задержали два рейса в Анталью

Авиарейс TK-3673 перевозчика Turkish Airlines, вылетавший из аэропорта Пулково в Анталью, задержали, пишет «МК в Питере» в воскресенье, 2 июля. Накануне аналогичный рейс той же авиакомпании также задержали на 24 часа из-за технической неисправности.

Самолет должен был вылететь в 15:05. На табло аэропорта указано, что рейс задержан, причины и новое время вылета пока неизвестны.

Напомним, рейс Turkish Airlines в Анталью TK-3673 также задержали 1 июля. Как объяснили задержку в авиакомпании, техники ждали доставку нужной для ремонта самолета детали из Стамбула. Однако после техработ рейс все равно перенесли на другой день, а в Петербург за пассажирами направили новый борт. Многие пассажиры при этом предпочли вернуться домой.

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