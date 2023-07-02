У вратаря петербургского СКА угнали автомобиль

У вратаря хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Сергея Иванова угнали автомобиль Hyundai Tucson, пишут «Известия» в воскресенье, 2 июля. По заявлению спортсмена возбуждено уголовное дело.

Спортсмен обратился в полицию накануне, 1 июля, когда обнаружил, что припаркованный возле его дома автомобиль стоимостью 2,6 млн рублей исчез. Уголовное дело правоохранители возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Сергей Иванов выступает за СКА с 2020 года, в основном составе дебютировал в 2022-м. Ранее играл за «СКА-Варяги» и «СКА-1946». Обладатель Кубка континента 2023.

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